OTOMOBİL ATA ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL ATA ÇARPTI 4 YARALI

05.10.2022 09:50

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin ata çarptığı kazada otomobildeki 4 kişi yaralanırken, at öldü.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin ata çarptığı kazada otomobildeki 4 kişi yaralanırken, at öldü.

Kaza, bugün Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 75'inci kilometresindeki Kırkpınar kümeleri yakınında meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar istikametine giden Osman S. yönetimindeki 20 RE 169 plakalı otomobil, yol üzerine çıkan sahipsiz olduğu tahmin edilen ata çarptı. Kazada sürücü Osman S. ile aynı araçta bulunan Mustafa K., Ahmet Ş. ve Orhan K. yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki 2 metrelik köprüden aşağı düşen at ise öldü.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri yardımı ile kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Osman S. ilk müdahale sonrası Afyonkarahisar'daki hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL ATA ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika

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