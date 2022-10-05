Kaza, bugün Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 75'inci kilometresindeki Kırkpınar kümeleri yakınında meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar istikametine giden Osman S. yönetimindeki 20 RE 169 plakalı otomobil, yol üzerine çıkan sahipsiz olduğu tahmin edilen ata çarptı. Kazada sürücü Osman S. ile aynı araçta bulunan Mustafa K., Ahmet Ş. ve Orhan K. yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki 2 metrelik köprüden aşağı düşen at ise öldü.

Kaynak: DHA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİL ATA ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika

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