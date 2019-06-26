Otomobil devrildi: 5 yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:49 Kaynak: AA
'ın Elbistan
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hüseyin Yıldız
(35) yönetimindeki 46 DY 111 plakalı otomobil, Elbistan- Ekinözü
kara yolunun 12. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak buğday tarlasına devrildi.
Kazada sürücüyle yanında bulunan Mehmet Şeker
(42), Hatice Sefil (47) ile çocukları Cangül (22) ve Duygu Sefil (17) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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