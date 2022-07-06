Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, Temmuz'un ilk haftası itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Hyundai'nin otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Hyundai güncel fiyat listesi…
Hyundai güncel fiyat listesi – Temmuz 2022
Bu hafta Nissan'dan Honda'ya, Peugeot'dan Hyundai'ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bu sefer yüzde 5 ila 10 arasında bir zam yaptı. Bazıları ise geçen ay fiyatlara yansıtmamaya çalıştığı zammı bu ay verdi. İşte güncel Hyundai fiyat listesi…
i10 fiyatları – Temmuz 2022
Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL i20 fiyatları – Temmuz 2022 Elantra fiyatları – Temmuz 2022 i20 N fiyatları – Temmuz 2022 KONA fiyatları – Temmuz 2022 KONA elektrik fiyatları – Temmuz 2022 BAYON fiyatları – Temmuz 2022 TUCSON fiyatları – Temmuz 2022 Santa FE fiyatları – Temmuz 2022 Siz Hyundai Temmuz ayı fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Otomobil fiyatlarına bir zam da Hyundai'den geldi! - Son Dakika
i10Yakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.0 MPI 67 PS JumpBenzinManuel315 bin TL322 bin TL1.0 MPI 67 PS JumpBenzinAMT353 bin TL362 bin TL1.2 MPI 84 PS StyleBenzinAMT365 bin TL374bin TL1.2 MPI 84 PS Elite Çift RenkBenzinAMT382 bin TL391 bin TL
i20Yakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.4 MPI 100 PS JumpBenzinManuel379 bin TL402 bin TL1.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik434 bin 500 TL457 bin 500 TL1.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik443 bin 500 TL466 bin 500 TL1.4 MPI 100 PS Style PlusBenzinOtomatik469 bin TL492 bin TL1.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik485 bin TL508 bin TL1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT475 bin TL498 bin TL
ELANTRAYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.6 MPI 123 PS StyleBenzinManuel552 bin TL578 bin TL1.6 MPI 123 PS Style ComfortBenzinCVT589 bin TL615 bin TL1.6 MPI 123 PS SmartBenzinCVT645 bin TL671 bin TL
Yeni i20 NYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.6 T-GDI 204 PSBenzinManuel685 bin TL725 bin TL
KONAYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.0 T-GDI 120 PS StyleBenzinDCT595 bin TL613 bin TL
KONA ElektrikYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıTemmuz fiyatı100 kW ProgressiveElektrikOtomatik895 bin TL811 bin 523 TL
BAYONYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.4 MPI 100 PS JumpBenzinManuel437 bin TL457 bin TL1.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik468 bin 000 TL488 bin TL1.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik485 bin 000 TL510 bin TL1.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik497 bin 500 TL522 bin 500 TL1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT526 bin 500 TL551 bin 500 TL
TUCSONYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.6 T-GDI 180 PS 4×2 ComfortBenzinDCT745 bin 381 TL793 bin 357 TL1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime PlusBenzinDCT811 bin TL861 bin TL1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-LineBenzinDCT1 milyon 15 bin TL1 milyon 65 bin TL1.6 CRDI 136 PS 4×2 PrimeDizelDCT854 bin TL884 bin TL1.6 CRDI 136 PS 4×2 EliteDizelDCT952 bin TL982 bin TL1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite PlusDizelDCT1 milyon 52 bin TL1 milyon 82 bin TL1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite PlusHibritOtomatik1 milyon 210 bin TL1 milyon 265 bin TL
SANTA FE HibritYakıt TipiŞanzıman TipiHaziran fiyatıTemmuz fiyatı1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 ProgressiveHibritOtomatik1 milyon 598 bin TL1 milyon 678 bin TL
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Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL
i20 fiyatları – Temmuz 2022
Elantra fiyatları – Temmuz 2022
i20 N fiyatları – Temmuz 2022
KONA fiyatları – Temmuz 2022
KONA elektrik fiyatları – Temmuz 2022
BAYON fiyatları – Temmuz 2022
TUCSON fiyatları – Temmuz 2022
Santa FE fiyatları – Temmuz 2022
Siz Hyundai Temmuz ayı fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Otomobil fiyatlarına bir zam da Hyundai'den geldi! - Son Dakika