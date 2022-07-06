Otomobil fiyatlarına bir zam da Hyundai'den geldi!

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, Temmuz'un ilk haftası itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Hyundai'nin otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Hyundai güncel fiyat listesi…

Hyundai güncel fiyat listesi – Temmuz 2022

Bu hafta Nissan'dan Honda'ya, Peugeot'dan Hyundai'ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bu sefer yüzde 5 ila 10 arasında bir zam yaptı. Bazıları ise geçen ay fiyatlara yansıtmamaya çalıştığı zammı bu ay verdi. İşte güncel Hyundai fiyat listesi…

i10 fiyatları – Temmuz 2022