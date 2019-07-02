Son Dakika Haberleri: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralıERZİNCAN - Erzincan'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
ERZİNCAN - Erzincan'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı.
Kaza, Erzincan- Sivas Karayolu'nun Refahiye ilçesine bağlı Tekne Köyü mevkiinde bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 UT 6018 plakalı otomobil ile BC 099 Almanya plakalı hafif ticari araç, Tekne köyü mevkiinde çarpıştı. Kazada araçlardaki biri kadın 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır toplam 6 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:33 Kaynak: İHA
Erzincan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:38:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]