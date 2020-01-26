Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin Orhan yönetimindeki 34 BZL 572 plakalı hafif ticari araç ile Şahin Sebahattin yönetimindeki 34 SY 5211 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Marifet O., Zeynep O. ve Sayime O. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi
Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak Son dakika: Otomobilindeki kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayarak intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 20:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]