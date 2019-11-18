Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Körpeşler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden Emine Akgül idaresindeki 81 AAY 080 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan Rahim Köroğlu yönetimindeki 54 HC 963 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu kontrolden çıktı.
Akgül'ün kullandığı otomobil, takla atarak park halindeki başka bir otomobille çarpıştı.
Köroğlu yönetimindeki kamyonet ise çarpışmanın etkisiyle yan devrildi.
Olay yerine sağlık, polis ve Düzce Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Sürücü Akgül, itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.