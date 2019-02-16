Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman A. yönetimindeki 02 AJ 159 plakalı motosikleti ile Fatih D. Yönetimindeki 02 FD 750 plakalı otomobil ile çarpıştı. Valilik Kavşağında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:12 Kaynak: İHA

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