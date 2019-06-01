Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
15 dakika önce
Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:23 Kaynak: İHA
'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye
ilçesine bağlı Eyyübiye Mahallesinde yer alan Harran
Kapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 VT 488 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelip karşı şeride geçmeye çalışan 63 B 9411 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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