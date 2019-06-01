Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

15 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyübiye Mahallesinde yer alan Harran Kapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 VT 488 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelip karşı şeride geçmeye çalışan 63 B 9411 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:23 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
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