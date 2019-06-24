Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Adurrahman T. yönetimindeki 33 RSY 42 plakalı otomobil ile Hasan Karaca yönetimindeki 02 ABB 088 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Karaca ile otomobilde bulunan Elif Ayaz ve Fatma Çelik, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:19 Kaynak: DHA
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