Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:19 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, öğle saatlerinde Mimar Sinan
Mahallesi'nde meydana geldi. Adurrahman T. yönetimindeki 33 RSY 42 plakalı otomobil ile Hasan Karaca
yönetimindeki 02 ABB 088 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Karaca ile otomobilde bulunan Elif Ayaz ve Fatma Çelik
, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaza ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
- Adıyaman
Polis aracına çarpıp kaçan sürücü kamyonetin altında yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi
120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı
Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru tekrar yükselişe geçti