Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

27.05.2022 11:09
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'da kavşakta dönüş yapan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da kavşakta dönüş yapan kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yeniköy mevkii Kapaklı ilçesi yolu üzerinde kavşaktan dönüş yapan 59 JB 544 plakalı kum yüklü kamyona aynı kavşaktan dönüş yapmak isteyen Mehmet Y. idaresindeki 59 JE 878 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Otomobil, Saray, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:02:52. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement