Son Dakika Haberleri: Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

ARTVİN'de, kamyona arkadan çarpan otomobildeki Nuray Şentürk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

ARTVİN'de, kamyona arkadan çarpan otomobildeki Nuray Şentürk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hopa- Borçka karayolu arasındaki Cankurtaran Tüneli'nde meydana geldi. Taner Yılmaz yönetimindeki 08 AAC 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen F.A. yönetimindeki 08 K 5179 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil alev alırken, sürücüler ile otomobildeki Nuray Şentürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürülürken, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurbay Şentürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan tünel, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.


Borçka, Hopa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 06:18:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]