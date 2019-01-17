Otomobil Manav Dükkanına Çarptı
45 dakika önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobilin manav dükkanına çarpması sonucu araçta ve otomobilde hasar oluştu.
Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde bir otomobilin manav dükkanına çarpması sonucu araçta ve otomobilde hasar oluştu.
Dervişler Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 LJ 019 plakalı otomobil, manav dükkanına çarptı.
Hasarın meydana geldiği kazada otomobil sürücüsü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.
Yapılan incelemenin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:24 Kaynak: AA
Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı İcra Dairesi Hesabına Yatırdı
Parakende Devi İflas İhalesini Kazandı! 400 Mağazası Açık Kalacak ve 50 Bin Kişilik İstihdam Korunacak