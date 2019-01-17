Son Dakika Haberleri: Otomobil Manav Dükkanına Çarptı

Otomobil Manav Dükkanına Çarptı

45 dakika önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobilin manav dükkanına çarpması sonucu araçta ve otomobilde hasar oluştu.

Otomobil Manav Dükkanına Çarptı, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobilin manav dükkanına çarpması sonucu araçta ve otomobilde hasar oluştu.

Dervişler Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 LJ 019 plakalı otomobil, manav dükkanına çarptı.

Hasarın meydana geldiği kazada otomobil sürücüsü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Yapılan incelemenin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:24 Kaynak: AA

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