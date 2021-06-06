Otomobil mandaya çarptı; baba-kız yaralandı, manda öldü - Son Dakika

Dün gece saat 00.30 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolunun 14'üncü kilometresinde, Gelibolu'dan Çanakkale yönüne giden Ozan Ç. yönetimindeki otomobil, yolda başıboş gezen mandaya çarptı.

HURDAYA DÖNDÜ

Otomobil hurdaya dönerken, Ozan Ç. ve kızı Beril Ç. yaralandı. Manda ise olay yerinde öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA KIZ YARALANDI

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı. Karayolları ekiplerince olay yerinden alınan manda gömüldü. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.