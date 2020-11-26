Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Necati Erbağ'ın cenazesi de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Çanakkale 'den Edremit yönüne giden Meryem Tenekeci yönetimindeki 10 R 4672 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Necati Erbağ yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. TIR park alanının bariyerlerini aşan otomobil, 5 metreden deniz kıyısına yuvarlandı. Kazada, sürücülerden Necati Erbağ yaşamını yitirdi, Meryem Tenekeci ise yaralandı.

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