Son Dakika Haberleri: Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

12 dakika önce

BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, önce çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarptı.

Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, önce çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi Duaçınarı metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Zafer Camuka yönetimindeki 16 LSC 78 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da elektrik direğine çarptı. Bahçe çitlerine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Camuka ile yanında bulunan Murat Güler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Zafer Camuka, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla  Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Camuka ve Güler'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Trafikte kaza yapan otomobilin arkasında ilerleyen Murat Kaya, "Önümdeki otomobil zik-zak yaparak ilerlemeye başladı. Sol şeritte direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun en sağındaki çitlerin üzerine çıktı. Baya bir hızlıydı. Ben kazayı görünce hemen yanına geldim, sürücü otomobilin için sıkışmıştı" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:00 Kaynak: DHA

Bursa, 3. Sayfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis, "Dur" İhtarına Uymayıp Kaçan Alkollü Sürücüye 20 Bin TL Ceza Kesti Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 08:12:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]