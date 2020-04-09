Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

KARABÜK'te, otomobilin park halindeki TIR'a çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 78 AK 459 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 20 SF 506 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Onur A. (22), Recep Talha Ç. (22) ve Ali Mert A. (20) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.