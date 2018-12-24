Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu
'nun Düzce
kesiminde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Kaki'nin kullandığı 06 BGV 768 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Gümüşova
Yongalık mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Çevredeki sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan Kaki, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Kaki'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kazada yaralanan İbrahim Kaki'nin, Türk- Afrika
İş Adamları Derneği (TABA) Başkan Yardımcısı ve eski başbakan danışmanı olduğu öğrenildi.
"Genel durumu iyi"
Kazayı haber alan Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
, İl Jandarma
Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya
ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz hastaneye gelerek, Kaki ile görüşüp doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbrahim Kaki'nin geçirdiği trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiğini söyledi.
Kaki'nin ilk tetkiklerinin yapıldığını aktaran Yılmaz, "İbrahim Bey'in genel durumu iyi. Arkadaşlar başında ilgileniyorlar, takibi yapılacak. Trafik kazası, malum ilk saatlerde belli bir süre takip etmek gerekiyor. Şu an için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ufak tefek travmaları, yaralanmaları, kırıkları var onlarla ilgileneceğiz." diye konuştu.