Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

2 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kaki'nin kullandığı 06 BGV 768 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Gümüşova Yongalık mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan Kaki, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Kaki'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada yaralanan İbrahim Kaki'nin, Türk- Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkan Yardımcısı ve eski başbakan danışmanı olduğu öğrenildi.

"Genel durumu iyi"

Kazayı haber alan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz hastaneye gelerek, Kaki ile görüşüp doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbrahim Kaki'nin geçirdiği trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Kaki'nin ilk tetkiklerinin yapıldığını aktaran Yılmaz, "İbrahim Bey'in genel durumu iyi. Arkadaşlar başında ilgileniyorlar, takibi yapılacak. Trafik kazası, malum ilk saatlerde belli bir süre takip etmek gerekiyor. Şu an için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ufak tefek travmaları, yaralanmaları, kırıkları var onlarla ilgileneceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:47 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Anadolu Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • Selcuk: Biraz yavas gidebilirdi o arac beni adapazari otobanda o kadar hizli gecti ki yanimdan ucacagi belliydi cakar lamba var diye 160 200 ile giderse ucar bilmedigi yolda Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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