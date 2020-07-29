Otomobil şarampole uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole uçtu: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kaza 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kaza 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Okan Oku idaresindeki 31 ES 570 plakalı Peugeot marka otomobil Belören Beldesi yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü Okan Oku ile birlikte Özgün ve Nilüfer Oku yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:34

Kaynak: İHA

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