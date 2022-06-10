Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi Seyirtepesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAY 027 plakalı Skoda marka otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişiyi bulundukları yerden kontrollü şekilde çıkardıktan sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - VAN

Kaynak: İHA

Edremit, Skoda, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

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