Otomobil sürüye çarptı, 20 koyun telef oldu - Son Dakika
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Otomobil sürüye çarptı, 20 koyun telef oldu

06.05.2022 11:21
Otomobil sürüye çarptı, 20 koyun telef oldu

Bingöl'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sürüye çarptı, kazada 20 koyun telef oldu.

Bingöl'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sürüye çarptı, kazada 20 koyun telef oldu.

Kaza, Bingöl- Genç karayolunda bu sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.Y. idaresindeki 34 AH 4778 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yoldaki sürüye çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 20 koyunun telef olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

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Otomobil, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil sürüye çarptı, 20 koyun telef oldu - Son Dakika


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