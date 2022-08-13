Otomobil sürüye çarptı, 30 koyun telef oldu - Son Dakika
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Otomobil sürüye çarptı, 30 koyun telef oldu

13.08.2022 03:27

Otomobil sürüye çarptı, 30 koyun telef oldu Bitlis-Muş karayolunda 2 aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Otomobil sürüye çarptı, 30 koyun telef oldu

BİTLİS - Bitlis- Muş karayolunda 2 aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Muş karayolu üzerinde bulunan 3 yol mevkii civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VZR 24 plakalı Wolksvagen Amarok marka kamyonet, yoldan karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kaza sonrası 34 PFA 96 plakalı Wolksvagen marka otomobil de yola saçılan sürüye vurmasıyla 30 koyun telef oldu. Kaza sonrası bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk eledi. Jandarma olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapattı. Telef olan koyunlar yoldan kaldırdıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

Bitlis, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil sürüye çarptı, 30 koyun telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil sürüye çarptı, 30 koyun telef oldu - Son Dakika
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