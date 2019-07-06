Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
10 dakika önce
Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralıKONYA - Konya'nın Kulu ilçesi yakınları, Ankara'nın Bala ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:10 Kaynak: İHA
Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
KONYA - Konya'nın Kulu ilçesi yakınları, Ankara'nın Bala ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kulu Kırıkkale Karayolunun 40. kilometresi Bala ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Süleyman Demir idaresindeki 34 ES 0454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Hüseyin Ay ve Fatma Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fatih Süleyman Demir, Ahmet Kamil Yıldız ve Hilal Ay yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Kamil Yıldız ve Hilal Ay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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