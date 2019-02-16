Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

1 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı, System.String[]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 DY 888 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan Suriye uyruklu M.M. (33), M.N. (25), M.G. (23) ile Turgay Ö. (55), Yunus T. (33) ve Ramazan T. (36) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hayatını Kaybeden Barış Akarsu'nun 12 Yıl Sonra Yeni Albümü Çıkıyor Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi

Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 15:14:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]