Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı
1 saat önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kayseri
'nin Melikgazi
ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kazım Karabekir
Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 DY 888 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan Suriye
uyruklu M.M. (33), M.N. (25), M.G. (23) ile Turgay Ö. (55), Yunus T. (33) ve Ramazan T. (36) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:42 Kaynak: İHA
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