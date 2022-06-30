Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı

Bursa'da ikinci el otomobil taşıyan bir tır viyadükten uçtu, kazada sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

JANDARMA, POLİS, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bursa'ya ikinci el otomobil yüklü F.K. idaresindeki tır, Gemlik Kurtul mevkiinde viyadükten aşağı uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu güvenlik birimlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ulaştı. Tırda sıkışan sürücü, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın üzerindeki ikinci el otomobiller kullanılamaz hale geldi.