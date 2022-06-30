Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı

30.06.2022 20:31
Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı

Bursa'da Gemlik Kurtul mevkiinde ikinci el otomobil taşıyan bir tır viyadükten uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Bursa'da ikinci el otomobil taşıyan bir tır viyadükten uçtu, kazada sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

JANDARMA, POLİS, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bursa'ya ikinci el otomobil yüklü F.K. idaresindeki tır, Gemlik Kurtul mevkiinde viyadükten aşağı uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu güvenlik birimlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ulaştı. Tırda sıkışan sürücü, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kurtarılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın üzerindeki ikinci el otomobiller kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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