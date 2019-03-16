Son Dakika Haberleri: Otomobil Trafik Işıklarına Çarparak Durabildi: 3 Yaralı

Otomobil Trafik Işıklarına Çarparak Durabildi: 3 Yaralı

1 saat önce

Otomobil trafik ışıklarına çarparak durabildi: 3 yaralıÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil trafik ışıklarına çarparak durabildi: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ahmet Hakan Erbaş yönetimindeki 19 AAE 409 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülay Tök ve Şaziye Tök yaralandı. Yaralılar kaza yerine ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

Çorum, Sungurlu, Yerel
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