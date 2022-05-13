Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

13.05.2022 14:01
Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Erkahraman idaresindeki traktör, seyir halinde olan Ç.D. yönetimindeki 34 SP 8541 plakalı Citroen marka otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alaattin Erkahraman Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Ç.D. ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkahraman'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Enes Bektaş-İHA)

Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ'DA KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI TEKİRDAĞ'DA KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 1 YARALI İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE MOTOSİKLETLİ YUNUS EKİBİ TIR İLE ÇARPIŞTI 1 ŞEHİT 1 YARALI İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE MOTOSİKLETLİ YUNUS EKİBİ TIR İLE ÇARPIŞTI 1 ŞEHİT 1 YARALI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:05:47. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil, traktör ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement