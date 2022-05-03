Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

03.05.2022 12:41
Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'de, otomobilin Tunca Nehri'ne devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Ergin Akbulut (52) ile eşi Emine Akbulut (52) hayatını kaybetti, Nursel Akbulut (74) ise yaralandı.

EDİRNE'de, otomobilin Tunca Nehri'ne devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Ergin Akbulut (52) ile eşi Emine Akbulut (52) hayatını kaybetti, Nursel Akbulut (74) ise yaralandı. Akbulut ailesinin bayram ziyareti için yola çıktığı öğrenildi.

Denizli'de yaşayan Akbulut ailesi, bayram dolayısıyla Değirmenyeri köyündeki akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı. Ergin Akbulut yönetimindeki otomobil, köy yakınlarında kontrolden çıkarak Tunca Nehri'ne uçtu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Ergin Akbulut, eşi Emine Akbulut ve Nursel Akbulut'u nehirdeki araçtan çıkardı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ergin ve Emine Akbulut hayatını kaybetti, Nursel Akbulut ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
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Tunca Nehri, Otomobil, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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