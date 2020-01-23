Otomobil uçuruma yuvarlandı: Karı-koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobil uçuruma yuvarlandı: Karı-koca hayatını kaybetti

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı, kazada karı koca hayatını kaybetti.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: Karı-koca hayatını kaybetti, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı, kazada karı koca hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi Bayındır köyü Arpacık mevkisinde saat 19.30 sıralarında, yoğun kar yağışının kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan Hasan Deniz (56) idaresindeki 34 EP 7290 plakalı araç, uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda araç sürücüsü Hasan Deniz (56) ve yanında bulunan eşi Sevim Deniz'in (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Hasan Deniz, Kovanlık, Bulancak, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:22 Kaynak: İHA
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