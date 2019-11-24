Son Dakika Haberleri: Otomobil uçurumdan yuvarlandı, sürücü öldü
Son Dakika Güncel Otomobil uçurumdan yuvarlandı, sürücü öldü - Son Dakika

Otomobil uçurumdan yuvarlandı, sürücü öldü

6 saat önce

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Ateş, yaşamını yitirdi.

Otomobil uçurumdan yuvarlandı, sürücü öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ahmet Ateş, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Akseki'ye bağlı Murtiçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Manavgat'tan Akseki yönüne giden Ahmet Ateş yönetimindeki 07 HFS 53 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araçtan fırlayan otomobilin sürücüsü Ahmet Ateş yaşamını yitirdi.Ahmet Ateş'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga konuldu.


Ahmet Ateş, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü: 1 ölü, 6 yaralı Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 21:20:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil uçurumdan yuvarlandı, sürücü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]