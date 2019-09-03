Son Dakika Haberleri: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı

4 saat önce

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daralarak 239 bin 317 olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 46 daraldı, System.String[]

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daralarak 239 bin 317 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Ağustos 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,66 azalarak 239 bin 317 düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazarda geçen yılın 8 ayında 440 bin 428 satış yapılmıştı.

Bu yılın 8 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 43,94 azalarak 193 bin 320, hafif ticari araç satışları ise yüzde 51,86 gerileyerek 45 bin 997 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda ağustos ayında ise 26 bin 246 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın ağustos ayında 34 bin 346 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 23,58 küçüldüğünü ortaya koydu.

Satışlar, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 20,14 azalarak 21 bin 544'e, hafif ticari araçta yüzde 36,2 gerileyerek 4 bin 702'ye düştü.

Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,6'ya ulaştı


Otomobil satışları, ağustos sonunda 1600cc altında yüzde 45,2, 1600-2000cc aralığında yüzde 47,5 ve 2000cc üstünde yüzde 37,4 azaldı. Bu dönemde 109 elektrikli ve 6 bin 107 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.


Bu yılın ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 37,32 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 72 bin 149 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,12'ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,59'a yükseldi.


Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,26'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.


Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 62,4 pay ve 120 bin 630 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,3 pay ve 99 bin 78 adetle yine sedan otomobiller oldu.


Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 71,50 pay ve 32 bin 890 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,56 pay ve 5 bin 776 adetle kamyonet, yüzde 8,12 pay ve 3 bin 734 adetle minibüs, yüzde 7,82 pay ve 3 bin 597 adetle pick-up takip etti.


Bu yılın ocak-ağusos döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
ALFA ROMEO 200 0 200
ASTON MARTIN 11 0 11
AUDI 4.979 0 4.979
BENTLEY 4 0 4
BMW 4.761 0 4.761
CITROEN 2.698 1.691 4.389
DACIA 7.677 1.310 8.987
DS 87 0 87
FERRARI 14 0 14
FIAT 28.122 8.429 36.551
FORD 6.463 15.948 22.411
HONDA 10.633 0 10.633
HYUNDAI 12.154 676 12.830
INFINITI 0 0 0
ISUZU 0 486 486
IVECO 0 653 653
JAGUAR 116 0 116
JEEP 1.030 0 1.030
KARSAN 0 290 290
KIA 2.313 778 3.091
LAMBORGHINI 7 0 7
LAND ROVER 549 0 549
LEXUS 23 0 23
MASERATI 20 0 20
MAZDA 188 0 188
MERCEDES-BENZ 5.795 2.717 8.512
MINI 692 0 692
MITSUBISHI 244 976 1.220
NISSAN 7.072 568 7.640
OPEL 7.627 393 8.020
PEUGEOT 10.637 3.139 13.776
PORSCHE 195 0 195
RENAULT 33.077 2.419 35.496
SEAT 2.537 0 2.537
SKODA 6.578 0 6.578
SMART 22 0 22
SSANGYONG 75 123 198
SUBARU 388 0 388
SUZUKI 1.172 0 1.172
TOYOTA 13.369 554 13.923
VOLKSWAGEN 19.532 4.847 24.379
VOLVO 2.259 0 2.259
TOPLAM 193.320 45.997 239.317

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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