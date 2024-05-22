Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Geniş Video İzle

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,2090 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında bulunuyor. Analistler, Fed'in faiz indirimine yönelik aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamasıyla fiyatlamaların zorlaştığını belirtti. Bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.

22.05.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2090'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 34,9560 ve sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 41,0230'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,6 seviyesinde bulunuyor.

FED YÖNETİM KURULU ÜYESİ WALLER: "VERİLER ENFLASYONUN ARTMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasına karşın, banka yetkililerinin faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamayı sürdürmesiyle fiyatlamaların zorlaşmaya devam ettiğini söyledi. Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, "Veriler enflasyonun artmadığını gösteriyor ve ben politika faizinde daha fazla artışın muhtemelen gereksiz olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

WALLER: "VERİLER GÜVENCE VERİRSE BU YILIN SONUNDA FAİZ İNDİRİMİNİ DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Para politikası duruşunun gevşetilmesini rahatlıkla destekleyebilmesi için birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görmesi gerektiğini belirten Waller, veriler güvence verirse bu yılın sonunda faiz indirimini düşünebileceklerini bildirdi. Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, enflasyonla ilgili hala yapacak işleri olduğunu ifade ederek, düşünülenden daha uzun süre para politikasını sıkı tutmak gerekeceğini kaydetti. Ayrıca dün açıklanan Fed'in "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporu, yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle geçen yıl mali refahın 2022'ye göre neredeyse hiç değişmediğini ortaya koydu.

Analistler, bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirerek, söz konusu tutanaklar öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

BUGÜN İÇİN YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106'nın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
Kaynak: AA

Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:43:55. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement