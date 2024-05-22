Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı - Son Dakika
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Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

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İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı. Tanıma kararını kesinleştirmesi durumunda İspanya'nın da Madrid Büyükelçisi geri çağrılacak.

22.05.2024 10:13
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3 ülkenin daha Filistin'i resmen tanıma kararı alması sonrası İsrail'den ilk tepki geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürerken İrlanda, Norveç ve İspanya gündem yaratan bir karar aldı. 3 ülke, Filistin'i devlet olarak tanıyacak. İrlanda ve Norveç kesin kararını duyururken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacaklarını açıkladı.

BÜYÜKELÇİLERİ "DERHAL" ÜLKEYE ÇAĞIRDI

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi. Büyükelçililerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını kaydetti.

Filistin\'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail\'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı, Filistin, İspanya, Madrid, Norveç, İsrail, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ankara null: buyuksun irlanda norvec 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı - Son Dakika
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