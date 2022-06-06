Otomobilde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu - Son Dakika
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Otomobilde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu

06.06.2022 14:57
Otomobilde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu

BURSA'da yol kenarındaki bir tesiste park halindeki otomobilde, Furkan Gültekin'in (24) başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu.

BURSA'da yol kenarındaki bir tesiste park halindeki otomobilde, Furkan Gültekin'in (24) başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Misi Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa- Orhaneli Yolu üzerinde bulunan bir tesiste, park halindeki 16 ADK 533 plakalı otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Furkan Gültekin olduğu belirlenen kişinin başından tabancayla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yanında tabanca da bulunan Furkan Gültekin'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Otomobilde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu
Otomobilde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu
Otomobilde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu
Otomobilde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu
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Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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