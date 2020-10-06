Otomobilden dışarı çöp atan sürücüye 132 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde otomobilinden dışarıya çöp atan sürücüye 132 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Koçarlı-İncirilova yolunda seyir halinde olan Yaşar Kanat, yola çöpe attı.
Kanat'ın bu hareketi, arkasından gelen jandarma aracındaki kamera ile kaydedildi.
Sürücüye ekiplerce 132 lira para cezası kesildi.
Bu cezadan ders aldığını aktaran Kanat, bir daha dışarıya çöp atmayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:59 - Kaynak: AA
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