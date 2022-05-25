Otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı, benzinliğe daldı - Son Dakika
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Otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı, benzinliğe daldı

25.05.2022 00:58
Otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı, benzinliğe daldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde önündeki dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, hızla benzinliğe girerek, yakıt almaya gelen ticari araca çarptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde önündeki dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, hızla benzinliğe girerek, yakıt almaya gelen ticari araca çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-Datça yolunda seyir halinde olan bir kamyonetin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen ve aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hızını alamayıp benzin için sıra bekleyen başka bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

O anlarda iş yeri güvenlik kameraları kayıttaydı

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde kamyonet sürücüsünün önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı ve ardından benzinliğe girerek yakıt almaya gelen ticari araca çarptığı görülüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Kamyonet, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı, benzinliğe daldı - Son Dakika


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