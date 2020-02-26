Otomobilin çarpması sonucu ölen elektrikli scooter kullanan gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarpması sonucu ölen elektrikli scooter kullanan gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika

Otomobilin çarpması sonucu ölen elektrikli scooter kullanan gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Beşiktaş'ta kiraladığı elektrikli scooter ile ilerlediği sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Okan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Otomobilin çarpması sonucu ölen elektrikli scooter kullanan gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Beşiktaş'ta kiraladığı elektrikli scooter ile ilerlediği sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Okan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yıldız'ın memleketi olan Iğdır'da toprağa verileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesinde kiraladığı elektrikli scooter ile ilerleyen 17 yaşındaki Okan Yıldız'a arkadan gelen Yunus E'nin yönetiminde ki 34 AJ 7387 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve 30 metre sürüklenen Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Buradaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Cenazenin yarın Yıldız'ın memleketi olan Iğdır'da toprağa verileceği öğrenildi.

"AİLE YIKILDI"

Okan Yıldız'ın cenazesini almaya gelen akrabası Halis Deniz, "Babasının anlatmasına göre, akşam 22.00 sıralarında evden çıkmış. Biraz dolaşacağını söylemiş. Sokakta arkadaşlarıyla karşılaşmış.  Arkadaşlarına 'Canım sıkılıyor, bu akşam scooter'a binmek istiyorum' demiş.  Scooter bulmuş kiralamış. 23.30'da babası aramış, ulaşamamış.  Babası, telefonunun şarjı bittiğini düşünmüş. Sabah 04.00 sıralarında eve polis geldi. Babasını uyandırmışlar, oğlunuz yoğun bakımda dediler. Hastane kapısına gittiğinde acı haberi vermişler. Aile yıkıldı. Cenaze Iğdır'a gidecek." dedi.

Yıldız'ın yakını Ali Baga "Çocuk arabanın altında kaldı. Gece babasına haber verdiler. Sabahta bizim haberimiz oldu. Hastaneye gittik ama çocuk olay yerinde vefat etmişti." dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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