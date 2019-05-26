Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep öldü

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep öldü

2 saat önce

SİİRT'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep Tek hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep öldü, System.String[]
SİİRT'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep Tek hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki 34 ZC 3783 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Zeynep Tek'e çarptı. Kazada otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan Zeynep Tek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülen zeynep, acil serviste doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü F.K. ise gözaltına alındı.


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:27 Kaynak: DHA
Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı! Atatürk'ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 01:56:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]