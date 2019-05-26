Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep öldü
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SİİRT'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep Tek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:27 Kaynak: DHA
SİİRT'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep Tek hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki 34 ZC 3783 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Zeynep Tek'e çarptı. Kazada otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan Zeynep Tek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Siirt Devlet Hastanesi
'ne götürülen zeynep, acil serviste doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü F.K. ise gözaltına alındı.
- Siirt
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