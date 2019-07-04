Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı Aysima kurtarılamadı
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Otomobilin çarptığı Aysima kurtarılamadı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, otomobilin çarptığı Aysima Solak (3), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı Aysima kurtarılamadı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, otomobilin çarptığı Aysima Solak (3), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü Tahir Güpgüp, gözaltına alındı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Çivril'e bağlı Kıralan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Evinin önündeyken, iddiaya göre, yola inen Aysima Solak'a, Tahir Güpgüp yönetimindeki 16 LRM 26 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Aysima, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aysima Solak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Tahir Güpgüp ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
Atatürk Caddesi, Denizli, Çivril, Güncel
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