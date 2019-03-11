Son Dakika Haberleri: Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Ağır Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Ağır Yaralandı

1 saat önce

KARABÜK'te, Eda Nur Aydoğan (12) sokakta bisikleti ile gezerken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Ağır Yaralandı, System.String[]
KARABÜK'te,  Eda Nur Aydoğan (12) sokakta bisikleti ile gezerken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Aydın E. (41) idaresindeki 34 GY 4647 plakalı otomobil, sokakta bisiklete binen Eda Nur Aydoğan'a çarptı. Eda Nur çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yaralandı. Ağır yaralanan Eda Nur, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Aydın E. ise ifadesi alınmak üzere 3 Nisan Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:10 Kaynak: DHA

Karabük, Aydoğan, Eda Nur, Güncel
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