Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Ağır Yaralandı
1 saat önce
KARABÜK'te, Eda Nur Aydoğan (12) sokakta bisikleti ile gezerken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
KARABÜK'te, Eda Nur Aydoğan
(12) sokakta bisikleti ile gezerken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret
Caddesi'nde meydana geldi. Aydın
E. (41) idaresindeki 34 GY 4647 plakalı otomobil, sokakta bisiklete binen Eda Nur Aydoğan'a çarptı. Eda Nur çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yaralandı. Ağır yaralanan Eda Nur, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Aydın E. ise ifadesi alınmak üzere 3 Nisan Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:10 Kaynak: DHA
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