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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

47 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan T. İdaresindeki 41 ACF 355 plakalı otomobil, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Y.E.S.'ye (11) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan çocuk, otomobilin camına çarparak yere düştü. Olay yerine gwlwn ambulansa alınan yaralı, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis kipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü Hasan T. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olaya tepki gösteren vatandaşlar ise kazanın yaşandığı yerin okul bölgesi olmasına rağmen tüm sürücülerin hızlı bir şekilde ilerlediğini söylediler. - KOCAELİ

Karamürsel, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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