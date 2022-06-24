Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 9 yaşlarındaki Abdulmecit D'ye, Hacı Bayram K., idaresindeki 44 KL 604 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Abdulmecit D., yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Adıyaman Kalesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika

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