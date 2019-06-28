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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

10 dakika önce

Gemerek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

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Gemerek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Dr. Bahattin Tamer Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ş.Ö. (32) idaresindeki 34 ZV 1139 plakalı otomobil 12 yaşındaki E.Y'ye çarptı.
Yaralı E.Y. olay yerine çağrılan ambulans ile Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:29 Kaynak: AA
Gemerek, Güncel
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