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Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletli öldü

1 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Hacı Mehmet Sayan (45) yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletli öldü, System.String[]


İZMİR'in Torbalı ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Hacı Mehmet Sayan (45) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otomobil, aniden durduğu öne sürülen Hacı Mehmet Sayan'ın kullandığı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sayan, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:51 Kaynak: DHA
Mehmet Sayan, İzmir, Güncel
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