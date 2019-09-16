Son Dakika Haberleri: Otomobilin çarptığı kardeşler yaralandı
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Otomobilin çarptığı kardeşler yaralandı

1 saat önce

Karamürsel ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kardeş yaralandı.

Otomobilin çarptığı kardeşler yaralandı, System.String[]

Karamürsel ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi hastane yolunda Karamürsel istikametine seyreden N.Ö. (51) yönetimindeki 41 ET 575 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen kardeşler M.T.B. (18) ve C.Ş.B'ye (6) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Karamürsel, Kayacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:02 Kaynak: AA
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