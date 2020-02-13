Otomobilin çarptığı köpek öldü, diğer 2 köpek başından ayrılmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı köpek öldü, diğer 2 köpek başından ayrılmadı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı köpek öldü, diğer 2 köpek başından ayrılmadı

6 saat önce

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde yola çıkan sokak köpeği, otomobilin çarpması sonucu telef olurken, diğer iki köpeğin dakikalarca başında beklemesi dikkat çekti.

Otomobilin çarptığı köpek öldü, diğer 2 köpek başından ayrılmadı, System.String[]

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde yola çıkan sokak köpeği, otomobilin çarpması sonucu telef olurken, diğer iki köpeğin dakikalarca başında beklemesi dikkat çekti.

Çamlıdere'de plakası ve sürücü belirlenemeyen otomobilin çarptığı sokak köpeği telef oldu. Bölgede bulunan iki sokak köpeği, ölen köpeğin başına gelip bekledi. Uzun süre köpeğin kalkmasını bekleyen köpekler, daha sonra yanına yattı. Telef olan köpeğin başından ayrılmayan köpekleri cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşan Serdar Gümüşçivi, "Eşi öldükten sonra bir saniye başından ayrılmadı. Hayvanlardaki sevgi insanlarda yok" dedi.


Çamlıdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
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