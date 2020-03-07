Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Engin İ., ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Engin İ., ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş merkez kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden, henüz kimliği belirlenemeyen 16 V 8340 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Engin İ. yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, Engin İ., ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engin İ., ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, plakası kaza yerinde düşen otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.


- Bursa
Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:14 Kaynak: DHA
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