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Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü - Son Dakika

Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü

09.11.2021 15:29

Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasına yansırken, havaya uçan sürücü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasına yansırken, havaya uçan sürücü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, Sultanhanı ilçesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan Y.İ. idaresindeki 50 AAR 275 plakalı Ford marka otomobil, kavşaktan kontrolsüz şekilde çıkan Hacı Ömer Aslanhan yönetimindeki 68 EP 437 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Küçük havaya uçtu. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri her iki şahsın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında otomobilin motosiklete çarptığı ve sürücü ile yolcunun havaya uçtuğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü
Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü

Sultanhanı, Otomobil, Aksaray, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı motosiklettekilerin havaya uçtuğu kaza kameraya yansıdı, 2 kişi öldü - Son Dakika
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