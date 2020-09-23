Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya, metrelerce sürüklendi - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya, metrelerce sürüklendi

İzmir'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobilin çarpınca metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Cengiz Uçaner, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Yeşillik Caddesi D-300 karayolu üzerinde meydana geldi. Ali C. (56) yönetimindeki 07 BLH 28 plakalı otomobil seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Uçaner'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cengiz Uçaner metrelerce sürüklendi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalesinin ardından Cengiz Uçaner Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Cengiz Uçaner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücü Ali C, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla, ilgili soruşturma sürüyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya, metrelerce sürüklendi

Karabağlar, Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 00:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya, metrelerce sürüklendi - Son Dakika

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