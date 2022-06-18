Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 DCK 451 plakalı Volkswagen marka otomobil Ozan köyü çıkışında yol kenarında yürüyen Zülfikar Bahar'a (10) çarptı. Yaralanan çocuk ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Volkswagen, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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