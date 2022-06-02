Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

02.06.2022 11:27

Büyükçekmece'de otomobilin durağa dalması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bir otobüsün kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de otomobilin durağa dalması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bir otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görüldü.

E-5 karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Otomobilin durağa girdiği anlar saniye saniye bir otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görülüyor.

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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